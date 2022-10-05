AB ülkeleri Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere

Fransa'nın Strazburg'da kentinde Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun "Rusya'nın Ukrayna'daki Savaşı Tırmandırması" konulu oturumu gerçekleştirildi. Oturum açılış konuşmasını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptı. Borrell konuşmasında AB Konseyi düzeyinde ortak bir deklarasyon hazırlığının devam ettiğini belirterek Rusya-Ukrayna savaşında nükleer savaş riskinin olduğuna dikkat çekti. Borrell, "Rus endüstrisinin özellikle teknolojik olarak ayakta kalamaması ve bu savaşı besleyememesi için Rusya'dan AB'ye ithal edilen ürünleri üçte bire düşürdük.

Bu yılın 36 haftasında Rusya'ya olan enerji bağımlılığımızı azalttık. Dış politikamızda olumsuz etkileri olan bir bağımlılıktı bu. Ukrayna'ya karşı tam net bir politikamız yoktu Rusya kaynaklarına bağlılığımız nedeniyle. Şimdi Ukrayna için net bir politikamız var. AB'ye üye olma yolunda olan bir ülke oldu. Mevcut savaşa dair senaryolar konvansiyonel ama nükleer risk de var. Nedeni de nükleer silahlara sahip bir ülkenin karşımızda olmasıdır. Nükleer silahların kullanılması riski bulunuyor. Bu durum bizi endişelendirmelidir" şeklinde konuştu.

Mustafa Ulusoy



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