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AB ülkeleri ulaştırma bakanları tır şoförleri için anlaşmaya vardı

AB ülkeleri ulaştırma bakanları tır şoförleri için anlaşmaya vardı
AB ülkeleri ulaştırma bakanları tır şoförleri için anlaşmaya vardı

AB ülkeleri ulaştırma bakanları tır şoförlerinin şartlarını iyileştirmek için anlaşmaya vardı. Anlaşma gereği tır şoförleri kullandıkları araçların kabininde yatmayacak, şoförün geceleme ücreti çalıştığı firma tarafından ödenecek.

Avrupa ülkeleri genelinde taşımacılık sektöründe çalışan 2 milyonu aşkın ağır vasıta şoförünün sorunları AB Ulaştırma Bakanları tarafından masaya yatırıldı. AB dönem başkanlığını yürüten Avusturya Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'in başkanlığında bir araya gelen ve uzlaşma sağlayan AB üyesi ülkelerin Ulaştırma Bakanlarının, tır şoförlerinin sorunları ile ilgili aldıkları kararlar hakkındaki açıklamayı Avusturya Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer yaptı. 

Avusturya Ulaştırma Bakanı Hofer, anlaşmaya vardıkları kararlar paralelinde tır şoförlerinin kullandıkları tırların kabininde yatmayacaklarını, şoförün geceleme ücretini çalıştığı firmanın ödeyeceğini, aynı bölgede çalışan şoförlere eşit çalışma imkanı ve ücreti ödeneceğini, Avrupa ülkelerinde bu zamana kadar üç ay olan sürüş süresinin en çok dört hafta ile sınırlandırılarak çalışma şartlarının iyileştirileceğini söyledi. 

Bakanlar tarafından anlaşmaya varılan maddelerin Avrupa Parlamentosunda oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.  

Mehmet Koca

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