AB ve Azerbaycan enerji gündemiyle Brüksel'de bir araya geldi

AB-Azerbaycan Enerji Diyaloğu kapsamında Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Avrupa Birliği Enerji İşlerinden Sorumlu Komiser Kadri Simson, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmeye, Azerbaycan Enerji Bakanlığı, SOCAR, Azerbaycan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Devlet Ajansı (AREA), Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü (DG ENER), Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) temsilcileri de katıldı. Görüşmede, Azerbaycan-AB arasında gaz arzının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve enerji verimliliği konuları ele alındı.

“Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi stratejik bir önceliktir”

Enerji Bakanı Şahbazov yaptığı açıklamada, AB ile Azerbaycan arasında enerji alanında stratejik ortaklık belgesinin uygulanmasının, Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gaz ihracatını 2027 yılına kadar 20 milyar metreküpe çıkarmak için ortak çabaların güçlendirilmesini gerektirdiğini belirterek, “Ek gaz arzı, genişletilmiş tedarik yolları gerektirir. Bu bağlamda, Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi stratejik bir önceliktir. Projenin genişletilmesini başlatmak ve ilerletmek için önemli yatırımlara ve finansal araçlara ihtiyaç vardır. Bu konuda Avrupalı ortakların desteği önemlidir” dedi.

AB'den Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesine destek

Enerji krizi sırasında Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğine sağladığı katkıya dikkat çeken Simson ise, AB'nin beklenen gaz talebini de dikkate alarak Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesinin önemli konulardan biri olduğunu söyledi. Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesini desteklediklerini ifade eden Simson, “Bugünkü toplantı, sonraki somut adımları belirlememize yardımcı oldu. REPowerEU planımıza uygun olarak Avrupa Birliği, Güney Kafkasya'daki komşularımızı ve ortaklarımızı yenilenebilir enerji üretimini artırma konusunda desteklemektedir. Örneğin, Hazar bölgesindeki Azerbaycan'da düşük metan emisyonları, ülkenin metan faaliyetindeki lider konumunu ortaklaşa savunmak için fırsatlar oluşturacaktır” dedi.

Görüşmede, Hazar-AB "yeşil enerji" koridoru için Karşılıklı Çıkar Projesi statüsünün elde edilmesi için perspektifleri ve Azerbaycan'da mevcut ve planlanan enerji projelerinde Avrupa finans kurumlarıyla işbirliği fırsatları gözden geçirildi.

Kamil Nadirli



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