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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'AB, Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye almalı'

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'AB, Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye almalı'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'AB, Putin'in nükleer tehditlerini ciddiye almalı'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşta nükleer silah kullanabileceği yönündeki tehditlerini ciddiye alması gerektiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesi ve Ukrayna'nın 4 bölgede referandum düzenlemesine yönelik İngiliz medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Borrell, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehditlerini ciddiye alması gerektiğini ifade ederek savaşın "tehlikeli bir ana" ulaştığını söyledi. Borrell, "Bu kesinlikle tehlikeli bir an, çünkü Rus ordusu bir köşede sıkıştı. Putin'in nükleer silah kullanmakla tehdit eden tepkisi gerçekten çok korkunç" dedi.

Aylin Albayrak

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