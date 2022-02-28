AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Biz Ukrayna'yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz'

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Borrell'in açıklamalarından satırbaşları:



Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı Rus halkının istemediğinden emin olduklarını ifade etti.

''Biz Ukrayna'yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna'daki durumu Rus saldırganlığı yerine (Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi.

“Rusya'ya yönelik yaptırımlarımız çok zarar verici olacak” dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'a yönelik yaptırımların artırılacağını açıkladı.

Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.