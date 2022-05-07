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Abant Tabiat Parkı'da yanan ev küle döndü

Abant Tabiat Parkı'da yanan ev küle döndü
Abant Tabiat Parkı'da yanan ev küle döndü

Bolu’nun turizm merkezi Abant Tabiat Parkı’nda turizm için kiralanan yarı betonarme yarı ahşap ev yanarak küle döndü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabiat parkı içerisinde turizm amaçlı kiralanan alt katı betonarme üst katı ahşap olan evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormanlık alan içerisinde bulunan evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında turizm amaçlı kullanılan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde tadilat işlemleri yapıldığı için herhangi bir vatandaşın bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem
 

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