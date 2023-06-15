ABC Lojistik filosuna 301 çekici daha kattı

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde düzenlenen ABC Lojistik 301 adet Volvo çekici filo teslim törenine katılan ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen yaptığı açıklamada; “30 Yıllık tecrübemiz ile ülke ihracatına, ithalatına destek veren bir firma olarak gerçekten gurur verici bir gün. Volvo Dünya çapında, ciddi anlamda kaliteli ve verimli hizmet sunan bir araçtır. İsveç'ten ve Türkiye'den gelen üst düzey yöneticilerin katılımı ile Kapadokya'da 301 aracın teslimatını yaptılar. Bizim bu yaptığımız yatırımlar sadece ABC Lojistik anlamında değil, çalışanlarımız, ülkemiz, ihracatımız ve ithalatımız adına ciddi bir yatırımdır. Şu an da bu yatırımlar la beraber filomuzu yaklaşık üç de bir büyüttük. 2024'ün ikinci çeyreğinde 600'e yakın çekicisi ve bine yakın dorsesi ile birlikte ülkemizin ve bölgemizin Avrupa'ya açılan bütün kapılarında yer alan bir şirket konumuna gelecektir. Bundan dolayı da ayrıca gurur duymaktayım” dedi.

Elektrikli çekicilerin Türkiye'nin lojistik sektöründe girmesinin daha çok erken olduğunu belirten Bilen “Elektrikli araçların bizim gibi Anadolu firmalarının kullanabilmeleri için yaklaşık 15 yıla ihtiyacımız var. Şu anki elektrikli araçlara ülkemizin alt yapısı müsait değil. Ülkemizde sınırlı sayıda elektrikli araç var. Anadolu da ve İstanbul'da bu araçların kullanımı benim gözümde çok erkendir. İstanbul ve İzmir gibi illerin bu sisteme geçmesi için en az beş yıla ihtiyacı vardır. Anadolu'da ise en az 10 -15 yıla ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

İnsanoğlu hayatta olduğu sürece lojistik sektörünün hiçbir zaman bitmeyeceğinin altını çizen Bilen “Pandemi sürecinde bunun en büyük örneğini gördük. Bu nedenle lojistik hiçbir zaman durmadı ve durmayacaktır. Hep beraber devam edeceğiz” dedi.

Asım Çapacı

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