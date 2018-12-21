ABD 7 bin askerini Afganistan'dan çekiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'e 2 uçakla düzenlenen terör saldırısından beri Afganistan'da bulunan askerlerini geri çekeceğini duyurdu. Yaklaşık 7 bin askerin geri çekilmesi yetkililerce onaylanırken, ABD Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Harun Chukhansori konuyla ilgili, “Danışma ve teknik destek amacıyla ülkemizde bulunan birkaç bin ABD askerinin ayrılması güvenlik durumu üzerinde herhangi etki oluşturmayacaktır” açıklamasında bulundu. Chukhansori, Afgan askeri güçlerinin 2014 yılından beri güvenlik konusunda tam sorumluluğa sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırının ardından Taliban, saldırının sorumluluğunu üstlenen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i teslim etmeyi reddettiğinde, dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Bin Ladin'i bulmak ve Taliban'ı iktidardan indirmek için Afganistan'a askeri bir operasyon başlatmıştı. ABD özel kuvvetleri 2011 yılında Pakistan'da Bin Ladin'i bularak öldürmüş ancak Afganistan'daki Amerika öncülüğünde sürdürülen mücadele operasyonları 2014'te resmen sona ermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden önceki kampanya konuşmalarında Afganistan'dan ayrılma konusunu sık sık gündeme getirmişti. Ancak geçtiğimiz yıl, Taliban'ın ülkede yeniden dirilmesinin ardından ABD Kara Kuvvetleri'nin süresiz olarak bölgede kalması kararını almıştı.

“Yeni bir 11 Eylül'ü tetikleyebilir”

Trump Yönetimi'nin Afganistan'dan çekilme kararı Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı John Kelly ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dahil olmak üzere muhalefetle karşılandı. Cumhuriyetçi Senato üyesi Lindsey Graham da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda geri çekilme kararının yeni bir 11 Eylül'ü tetikleyeceğini söyledi.

ABD'ye ait bir araştırma merkezi olan Wilson Center'daki Asya Program Direktör Yardımcısı Michael Kugelman konuyla ilgili “Geri çekilmenin etkisi yıkıcı olabilir, bu Taliban adına şiddeti artırmak ve savaş için avantaj oluşturur. ABD askerlerini barış anlaşması olmadan sınır dışı etmeyi başardığı Taliban için geri çekilme kararı yükselen bir propaganda zaferi olur” yorumlarında bulundu.