ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein istifa etti



ABD Başkanı Donald Trump'la iyi ilişkileri olan ve Rusya soruşturmasını yürüten ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein istifa etti.

Rosenstein, istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump'a sundu. Rosenstein, mektubunda Trump'a övgüde bulunarak, "Bana hizmet etme fırsatı verdiğiniz için, bireysel konuşmalarımızda gösterdiğiniz nezaket ve mizah, göreve geldiğinizdeki konuşmanızda belirlediğiniz hedefler için vatanseverlik, birlik, güvenlik, eğitim ve refah için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar federal savcılık yapan Rosenstein'in, ABD Adalet Bakanı William Barr'ın göreve başlaması ile görevi bırakacağı belirtiliyordu ancak Barr'ın kendisine Rusya soruşturması tamamlanana kadar görevde kalmasını istemişti.