İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein istifa etti

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein istifa etti
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein istifa etti

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein istifa etti.


ABD Başkanı Donald Trump'la iyi ilişkileri olan ve Rusya soruşturmasını yürüten ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein istifa etti.

Rosenstein, istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump'a sundu. Rosenstein, mektubunda Trump'a övgüde bulunarak, "Bana hizmet etme fırsatı verdiğiniz için, bireysel konuşmalarımızda gösterdiğiniz nezaket ve mizah, göreve geldiğinizdeki konuşmanızda belirlediğiniz hedefler için vatanseverlik, birlik, güvenlik, eğitim ve refah için minnettarım" ifadelerini kullandı. 

Uzun yıllar federal savcılık yapan Rosenstein'in, ABD Adalet Bakanı William Barr'ın göreve başlaması ile görevi bırakacağı belirtiliyordu ancak Barr'ın kendisine Rusya soruşturması tamamlanana kadar görevde kalmasını istemişti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.