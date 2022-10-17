ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın eski danışmanı Bannon için 6 ay hapis istedi

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını araştıran komiteye karşı "kötü niyetli olarak karşı gelme ve küçümseme" nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Federal savcıları, bugün önerilen cezanın hükümetin cezalandırma yönergelerinin "en üst noktasında" olduğunu ve Bannon'un "sürekli olarak, kötü niyetle komitenin çalışmalarını engelleme amacıyla hareket etmesi" nedeniyle gerekli olduğunu söyledi. Federal savcılar ayrıca, Bannon'un maksimum 200 bin dolarlık bir para cezasına çarptırılması gerektiğini de belirtti.

Aylin Albayrak



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