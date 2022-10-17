İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın eski danışmanı Bannon için 6 ay hapis istedi

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın eski danışmanı Bannon için 6 ay hapis istedi
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın eski danışmanı Bannon için 6 ay hapis istedi

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Federal Savcılar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon için 6 ay hapis istedi.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını araştıran komiteye karşı "kötü niyetli olarak karşı gelme ve küçümseme" nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Federal savcıları, bugün önerilen cezanın hükümetin cezalandırma yönergelerinin "en üst noktasında" olduğunu ve Bannon'un "sürekli olarak, kötü niyetle komitenin çalışmalarını engelleme amacıyla hareket etmesi" nedeniyle gerekli olduğunu söyledi. Federal savcılar ayrıca, Bannon'un maksimum 200 bin dolarlık bir para cezasına çarptırılması gerektiğini de belirtti.

Aylin Albayrak
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.