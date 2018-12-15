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ABD askerleri nöbet tuttu, YPG'liler hendek kazdı

ABD askerleri nöbet tuttu, YPG'liler hendek kazdı
ABD askerleri nöbet tuttu, YPG'liler hendek kazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın Denizli'de konuştuğu anlarda Menbiç kırsalındaki ABD askerleri nöbet tuttu, YPG'liler hendek kazdı. O anlar İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın Fırat'ın doğusuna operasyonun yapılacağını söylemesi üzerine sınırda hareketlilik arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Münbiç'i temizlemezseniz oraya da gireriz" sözlerinden sonra YPG kontrolünde olan Menbiç sınırlarında da hareketlilik yaşanıyor.

ABD askerleri nöbet tutarken YPG'liler hendek kazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'de konuştuğu anlarda ABD'li askerler bölgede nöbet tuttu. YPG'liler ise dağ etekleri ile bölge kırsalında hendek ve tüneller kazdı. YPG'lilerin hendek açarken ABD askerlerinin nöbet tutması anları İHA kameraları tarafından kaybedildi.  

İsmail Bulut - İsmail Coşkun - Lider Olgun


 

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