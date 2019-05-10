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ABD Ay'a 'Mavi Ay'la gidecek

ABD Ay'a 'Mavi Ay'la gidecek
ABD Ay'a 'Mavi Ay'la gidecek

Uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu olan ABD’li milyarder Jeff Bezos, aya yapılacak görevler için tasarlanan ve “Mavi Ay” adını verdiği uzay modülünü tanıttı.

ABD Ay’a 'Mavi Ay'la gidecek - Tıkla İzle

Dünyanın en zengin adamı, Amazon'un başkanı ve uzay şirketi Blue Origin'in sahibi Jeff olan ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay'a yapılacak görevler için tasarlanan ve “Mavi Ay” adını verdiği uzay modülünü Washington'da düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Bezos araç hakkında, “Bu inanılmaz bir araç ve Ay'a gidecek” dedi.

Aracın, Ay'a insanları ve teçhizat indirdikten sonra, kendi kendine hareket ederek ve Ay yüzeyinde dolaşarak dört araç konuşlandırabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra Ay yörüngesine uydular yerleştirebileceği ve dünyadan fırlatıldığında yakıtı ve füze motoruyla birlikte 15 ton olacağı aktarıldı. Aracın Ay'a ulaştığında ise ağırlığı 3 tona düşeceği ve araçta BE-7 adı verilen, 4 bin 535 kg itiş gücünde yeni bir motor bulanacağı kaydedildi.

Bu motorda bizzat Bezos tarafından ilerleyen günlerde tanıtılacak. Aracın Ay'ın buz kütleleri olduğu keşfedilen güney kutbundaki kratere inmesi hedefleniyor. Kraterdeki buzdan elde edilecek sudan ise ayrıştırılma yoluyla hidrojen üretilmesi planlanıyor. Bu hidrojenin uzay aracının güneş sistemi içindeki yeni görevlerini sürdürmesi için gerekli yakıta dönüştürülmesi de planlar arasında.  

Serkan Bayar


 

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