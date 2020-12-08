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ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ni kapatmayacak

ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ni kapatmayacak
ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ni kapatmayacak

ABD yönetimi, Irak’ta gelecek Haziran ayında yapılması planlanan seçimleri desteklediğini ve Bağdat Büyükelçiliğini kapatmayacağını duyurdu.

Irak'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker, başkent Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Irak'ta gelecek Haziran ayında yapılması planlanan erken seçimlere ülkesinin destek vereceğini söyledi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatılacağına ilişkin çıkan söylentileri yalanlayan Schenker, ülkesinin Irak ile imzaladığı ikili anlaşmaya bağlı kaldığını belirterek, büyükelçilikteki ana personel ile Irak güvenlik güçlerine danışmanlık yapan askerlerin de görevlerine devam edeceklerini vurguladı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği diplomatik personel sayısının bir süreliğine azaltılacağını söyleyen Schenker, büyükelçiliğe düzenlenen roketli saldırıların protestocuları öldürenler tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek, “ABD Büyükelçiliğine ve askeri üslerine yapılan saldırılar Irak'ın egemenliğine yapılmış sayılıyor” şeklinde konuştu.

Abdulkadir Hacıoğlu

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