ABD Başkan adayından Maduro yanlılarına yiyecek yardımı

Washington'daki Venezuela Büyükelçiliği bir süredir, kendisini devlet başkanı ilan eden darbeci muhalif Juan Guaido'nun desteklediği adayın girmesini engelleyen Nicolas Maduro yanlıları tarafından koruma altına alındı. Bugün ise ABD başkanlığı için aday olan Jesse Jackson, elçiliğin penceresinden uzatılan iplere içlerinde yiyecek bulunan sırt çantaları bağlayarak Maduro yanlılarına yardım etti.

Jackson yaptığı açıklamada, “Siyasi krizde hangi tarafta olursanız olun, Venezuela'da ABD askeri güç kullanarak rejim değişikliğini desteklememelidir. Dünyanın en güçlü demokrasisi olduğumuzu, dünyanın herhangi bir yerindeki ordunun iktidarı ele geçirmesini teşvik ederek ilan edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Washington'da bulunan Venezuela Büyükelçiliğinin, Türkiye'nin korunması altına alınmasını talep etmiş ancak ABD'nin bunu kabul etmediğini açıklanmıştı.

Serkan Bayar