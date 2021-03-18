ABD Başkan Yardımcısı Harris'in evinin yakınlarında bir kişi tutuklandı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'da bulunan konutu yakınlarında bir kişi tutuklandı. Washington Metropolitan Polisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, adının Paul Murray olduğu belirtilen şüphelinin Texas polisinin verdiği istihbarat sonucu ABD Gizli Servisi personelleri tarafından yakalanarak tutuklandığı kaydedildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada tüfek ve mühimmat bulunduğu da aktarıldı. Polis raporuna göre, araçta AR-15 yarı otomatik tüfek, 113 mermi ve 5 adet 30'lu şarjör bulundu.

Polis, 31 yaşındaki şüphelinin tehlikeli silah taşımak, iş yeri dışında tüfek veya av tüfeği taşımak, mühimmat bulundurmak gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gizli Servis personeli, olay sırasında konut etrafında hiçbir teşkilat koruması olmadığını söyledi. Başkan Yardımcısı Harris ve eşinin de tadilat nedeniyle konutta bulunmadığı öğrenilirken, şüphelinin Harris veya ailesine zarar vermeye ya da onlarla temasa geçmeye çalışıp çalışmadığı ise henüz bilinmiyor.