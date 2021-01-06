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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den çıkan olaylar sonrası açıklama!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den çıkan olaylar sonrası açıklama!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den çıkan olaylar sonrası açıklama!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kongre Binası’ndaki şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulunarak, “ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen şiddet ve yıkım durmalı. Dahil olan herkes emniyet güçlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Meclisimize yapılan bu saldırı hoş görülmeyecek ve olaya karışanlar kanunun sonuna kadar yargılanacak" dedi.

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