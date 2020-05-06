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ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'Covid-19 Görev Gücünü dağıtmayı düşünüyoruz'

ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'Covid-19 Görev Gücünü dağıtmayı düşünüyoruz'
ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'Covid-19 Görev Gücünü dağıtmayı düşünüyoruz'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da kurulan Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün dağıtılmasının planlandığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Korona Virüsle Mücadele Görev Gücünün dağıtılabileceğini bildirdi. Pence, virüsle mücadele kapsamında sorumluluğunun ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na (FEMA) devredilebileceğini belirterek, "Bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Pence, söz konusu görev devrinin 25 Mayıs'taki Anma Günü'nde (Memorial Day) veya Haziran başında olacağını belirtti.

"Salgının yayılma hızını yavaşlattık"

Korona Virüsle Görev Gücü ile ülkede salgına yönelik ciddi boyutta mücadele gösterildiğini ifade eden Mike Pence, "Salgının yayılma hızını yavaşlattık, eğriyi düzleştirdik" diye konuştu.
Pence, ülke genelinde sosyal mesafe dahil alınan tedbirlerin devam edeceğini belirtti.

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