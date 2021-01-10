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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Biden'ın yemin törenine katılacağı iddia edildi

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Biden'ın yemin törenine katılacağı iddia edildi
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Biden'ın yemin törenine katılacağı iddia edildi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine katılacağı iddia edildi.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre Binası'nı basmasının ardından başlayan siyasi kriz devam ederken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Pence'in ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılacağı iddia edildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Pence'in Biden'ın yemin törenine katılmayı planladığı ancak davet beklediği öne sürüldü.

Biden ise cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, Trump'ın Kongre'deki başkanlık oylamasını engellemesi baskısına karşı duran Pence'in yemin töreninde bulunmasından mutluluk duyacağını dile getirerek, “Hoş karşılanır. Bir yönetim değişikliğinin nasıl sürdürülmesi gerektiğine dair tarihsel emsallere bağlı kalabilmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden Başkan Yardımcısı Mike gelebilir. Onu orada görmekten ve geçiş sürecinde ilerlemekten onur duyarız” ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın yemin törenine katılmayacağını açıklamasına ise Biden, “Onunla aynı fikirde olduğum birkaç konudan biri” demişti.

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