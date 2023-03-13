ABD Başkanı Biden, Alaska'da petrol ve gaz rezervinin çıkarılmasını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Willow projesi olarak adlandırılan Alaska'da petrol ve gaz çıkarılmasına yönelik projeyi onayladı. ConocoPhillips adlı petrol rafineri şirketinin 8 milyar dolarlık teklifi olan Willow projesi hakkında yetkililerin yerel yatırım fırsatı olarak binlerce istihdam oluşturacağını söylemesine rağmen proje çevreci aktivistler tarafından eleştirilmişti. Çevreci gruplar, projenin iklim ve vahşi yaşam üzerindeki etkileri nedeniyle durdurulması gerektiğini savunmuştu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, projenin balinalar, foklar, kutup ayıları ve vahşi yaşam için önemli olan alanlara zarar vermeyeceğinin garanti edildiği ifade edilerek, Alaska'nın geniş petrol rezervinde 13 milyon dönümlük arazideki sondajlar için sınırlar konulacağı aktarıldı.

ABD İçişleri Bakanlığı Arazi Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ConocoPhillips'in istediği 5 saha yerine sondajın 3 sahada sınırlandırılması ile bir denge sağlandığı ifade edildi. Ayrıca Kongre'de Alaska'yı temsil eden 3 milletvekili ve bir Demokrat Parti kongre üyesi de projenin onaylanmasını destekleyerek, bunun bölgedeki topluluklar için ihtiyaç duyulan bir yatırım olduğunu savundu. Milletvekilleri ayrıca, bunun yerli enerji üretimini artırmaya yardımcı olacağını ve ülkenin yabancı petrole olan bağımlılığını azaltacağını savundu.

Projenin arkasındaki ConocoPhillips şirketinin CEO'su Ryan Lance, "Bu, Alaska ve ulusumuz için doğru bir karardır" ifadelerini kullanarak, projenin enerji güvenliğini artıracağını ve Alaska topluluklarına fayda sağlayacağını söyledi.

Petrol sahasında günde 180 bin varil petrol çıkarılması hedefleniyor

Alaska'nın kuzeyinde yer alan tesisin günde 180 bin varil petrol üretebilme kapasitesine sahip olduğu biliniyor. ABD Arazi Yönetimi Bürosu'na göre bölgenin 30 yıl boyunca 278 milyon metrik tona kadar karbondioksit üreteceği tahmin ediliyor.

Öte yandan projeyi eleştiren çevreci gruplar, Willow projesinin Biden'ın iklim eylemine liderlik etme taahhütleriyle tutarsız olduğunu savundu. Çevreciler Beyaz Saray'a milyonlarca protesto mektubu yazarak Willow'un durdurulmasını istemiş ve Change.org'da projenin durdurulması için 3 milyondan fazla imza toplanmıştı.

Aylin Albayrak

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