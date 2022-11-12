ABD Başkanı Biden: 'ASEAN Stratejik açıdan hayati önem taşıyor'

ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya ülkeleri liderleri ile bir araya gelmek üzere Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde düzenlenen ASEAN zirvesine katıldı. Biden, ASEAN Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin ASEAN ile olan ilişkisine ve ASEAN'ın merkeziliğine verdiği önemi vurgulayarak, ASEAN'ın stratejik açıdan hayati önem taşıdığını ifade etti. Biden, "ASEAN, yönetimimin Hint-Pasifik stratejisinin kalbidir. Güçlendirilmiş ve birleşik bir ASEAN ile adım adım çalışma taahhüdümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün, kritik bir adım daha atıyoruz. ABD-ASEAN Kapsamlı Stratejik Ortaklığının başlatılmasıyla işbirliğimizde yeni bir dönem başlıyor. İklim değişikliğinden sağlık güvenliğine kadar çağımızın en büyük sorunlarını birlikte ele alacağız. Kurala dayalı düzene ve hukukun üstünlüğüne yönelik tehditlere karşı savunacağız. Özgür ve açık, istikrarlı ve müreffeh, esnek ve güvenli bir Hint Pasifik inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı olarak Güneydoğu Asya'ya yaptığı ilk ziyarette Biden, bölgenin yönetiminin Hint-Pasifik stratejisinin merkezinde yer aldığını ve ABD'nin yeni bir Kapsamlı Stratejik Ortaklık kapsamında sadece retorik değil, kaynak tahsis ettiğini de söyleyerek, "Yaklaşımımızın arkasına sadece retorik değil, gerçek kaynaklar koyuyoruz. Geçen yıl boyunca, yönetimim ASEAN ile 250 milyon dolardan fazla yeni girişim duyurdu. 2023 için Güneydoğu Asya'ya 825 milyon dolar yardım talep ettim. Taahhütlerimizi takip ederek ve ASEAN'ı daha da güçlendiren ve Güneydoğu Asya genelinde bağlantıyı artıran somut yeni girişimler başlatarak bu ilerlemeyi geliştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Biden, iklim krizi konusunda emisyon hedeflerine ulaşılması için çalışılacağını ifade ederek, "Yeni ABD-ASEAN Elektrikli Araç Altyapı Girişimimiz aracılığıyla, Güneydoğu Asya'da entegre bir elektrikli araç ekosistemi geliştirmek için birlikte çalışacağız. Bölgenin temiz enerji, ekonomik kalkınma ve emisyon azaltma hedeflerini takip etmesini sağlayacağız" dedi.

Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ve Güneydoğu Asya da dahil olmak üzere savaşın küresel etkilerini ele alma çabalarının da ASEAN zirvesinde tartışılacağını söyleyerek, "Bölgede barış ve refahı derinleştirmek, Güney Çin Denizi'nden Myanmar'a kadar olan sorunları çözmek ve ASEAN ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmeyi heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Aylin Albayrak



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