ABD Başkanı Biden: 'Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de 6. kez başbakan olarak göreve gelen Binyamin Netanyahu için bir tebrik mesajı yayımladı. ABD'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini belirten Biden, "İran'dan gelen tehditler de dahil, İsrail ve Orta Doğu'da karşı karşıya kaldığı birçok zorluğu ve fırsatı birlikte ele almak için arkadaşım Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. İsraillilerin ve Filistinlilerin de dahil olduğu güvenli bir bölge oluşturmak için ABD'nin de çalışmalara dahil olduğuna işaret eden Biden, "Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile hedeflerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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