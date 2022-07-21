ABD Başkanı Biden, Covid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19'a yakalandı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu sabah Başkan Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı” ifadeleri kullanılarak, Biden'ın Covid-19'a karşı tamamen aşılı olduğu ve iki kez de hatırlatıcı aşı dozu yaptırdığı belirtildi.

Biden'a Paxlovid tedavisi

Biden'ın çok hafif semptomları olduğu ifade edilen açıklamada, Biden'ın Pfizer firması tarafından geliştirilen antiviral ilaç olan Paxlovid almaya başladığı aktarıldı.

Kendini izole etti

Biden'ın ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) yönergelerine uygun olarak Beyaz Saray'da kendini tecrit edeceği ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edeceği açıklanarak, toplantılara telefon ve Zoom aracılığıyla katılacağı ifade edildi.

Biden'ın sağlık durumu hakkında günlük güncelleme yapılacak

Biden'ın Covid-19 testi negatif çıkana kadar karantinada olacağı ve negatif test sonucunun ardından yeniden yüz yüze çalışmaya geri döneceği belirtilerek, Biden'ın sağlık durumu hakkında günlük güncelleme sağlanacağı aktarıldı.

Biden'ın test sonucu salı günü negatif çıkmış

Biden'ın en son salı günü yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığı açıklanarak, Biden'ın son günlerde temas halinde olduğu kişilerin bilgilendirileceği belirtildi.