ABD Başkanı Biden: 'Covid'e karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz önümüzde'

Biden Salı günü Delaware/Wilmington'da yapmış olduğu açıklamada "Kriz dönemindeki liderliğim sürecinde size su konuda söz veriyorum. Size doğruyu söyleyeceğim. Size gerçeği söyleyeceğim. Ve işte basit gerçek. Covide karşı mücadelemizdeki en karanlık günlerimiz ileride, geride değil.” sözleriyle Amerikalıların kendini bu sürece hazırlaması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Biden sözlerine “Bunu duymak ne kadar sinir bozucu olsa da, bu virüsü yenmek sabır, ısrar ve kararlılık gerektirecek. Bu kriz dönemini tersine çevirmek için gereken adımları atarken kaybedecek zaman olmayacak." şeklinde devam etti.

Pazartesi günü kabul edilen 900 milyar dolarlık Covid yardım paketi için Kongreyi alkışlayarak, Amerikalılara daha fazla ekonomik yardım ve destek sağlamak için, daha hızlı hareket edeceğine değinen seçilmiş başkan Joe Biden, yönetiminin, ABD şirketlerine ve federal hükümet kurumlarına yönelik gerçekleştirilen son büyük siber saldırıları da acilen ele alacağını söyledi. Konuyla ilgili, "Hala bilmediğimiz çok şey var. Ancak şunu biliyoruz. Bu saldırı ulusal güvenliğimiz için ciddi bir risk teşkil ediyor” ifadelerini kullanan Biden, "Trump yönetimi siber güvenliğe öncelik veremedi" diyerek Başkan Donald Trump'ın siber saldırıyı küçümsemesini eleştirdi.

Daha önce, görevdeki ilk 100 gününde, 50 milyon Amerikalıyı kapsayacak 100 milyon Covid-19 aşısı dağıtmayı taahhüt eden Biden, Ocak ayında göreve başladığında, önümüzdeki yıl için en az 300 milyon Amerikalıya Covid-19 aşısı dağıtmak üzere Kongre'den yeterli bütçe isteyeceğini söyledi. Biden'ın ulusal kanalda, canlı yayında Pfizer / BioNTech Covid-19 aşısının ilk dozunu almasından bir gün sonra yaptığı bu açıklamalarda "İkinci dozu dört gözle bekliyorum ve aşıya kesinlikle güveniyorum. " diyerek Amerikalıları aşı olmaları konusunda cesaretlendirdi.

Tatil geleneklerinden vazgeçilmeli

Salı günü yaptığı açıklamada, diğer birçok Amerikalı gibi tatil geleneklerinden nasıl vazgeçtiğinden bahseden Biden, "Şükran Günü'nde yaptığımız gibi, hepimiz birbirimize daha fazla değer vermeliyiz ve birbirimizden biraz daha ayrı kalmalıyız. Bunun zor olduğunu biliyorum" dedi. Salı günüyle beraber Amerika'da toplam korona virüs ölü sayının 319 bini geçmesinin ardından sağlık uzmanları, özellikle de yaklaşan Noel için büyük gruplar halinde seyahat etmemeleri veya toplanmamaları konusunda Amerikalıları uyardı.

Biden, korona virüs aşılarının geliştirilmesi ve dağıtımında yer alan herkese, sağlık çalışanlarına, görevdeki ordu mensuplarına ve ailelerine de teşekkür etti.

Başkan Biden Noel öncesi son konuşmasının ardından resmi twitter hesabından, “Yönetimimin ilk 100 gününde şunları yapacağız:

- Tüm Amerikalılardan maske takmalarını isteyeceğiz

- 100 milyon korona virüs aşısı uygulanması

- Çoğu okulun yeniden açılması. Virüsü kontrol altına alıp hayatımıza geri döneceğiz.” paylaşımını yaptı.

Akasya Yaşaroğlu

