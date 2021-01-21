ABD Başkanı Biden göreve hızlı başladı

İlk olarak tüm federal çalışanlara ve federal alanlara maske zorunluluğu getiren Biden, hükümete tekrar Dünya Sağlık Örgütü'ne katılma emri verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin salgın hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin perşembe günü WHO ile nasıl çalışılacağını açıklayacağı belirtildi.

Ayrıca kampanyasında verdiği sözü tutarak Paris İklim Anlaşmasına tekrar girme emri veren Biden, Trump döneminde alınan ve Arctic Ulusal Vahşi Hayat Koruma bölgesinde petrol arama izni veren kararı iptal etti.

7 ülkeden gelen Müslümanlar ülkeye tekrar alınacak

Trump döneminde çıkan ve 7 Müslüman ülkeden gelen yolcuların ABD'ye girişini engelleyen, halk arasında “Müslüman yasağı” olarak bilinen kararı kaldıracağını açıklayan Biden 2018 yılında Trump tarafından ilan edilen “Ulusal Acil Durumu” kaldırarak Trump'ın inşa etmek istediği duvar ile ilgili tüm kontratları durdurdu.

Çocuk yaşta gelenlere koruma devam edecek

Biden Çocuk yaşta gelenlere ayrıcalık – DACA olarak bilinen ve ABD ye erken yaşta gelip halen kanuni bir hakka sahip olamamış göçmenleri koruyan program ile ilgili çalışma başlatılması talimatını verdi. İlk kez 2012 yılında başlayan ve 2017 yılında Trump tarafından sonlandırılmak istenen DACA programında yaklaşık 700 bin kişi bulunuyor.

Herkes sayılacak

Trump döneminde alınan başka bir karar olan 2020 ABD Nüfus sayımında sadece yasal olarak ülkede bulunanların sayılması planını da değiştiren Biden sayımın doğru yapılması için yeni yönetimin çaba sarf edeceğini söyledi. ABD'de nüfus sayımı sonuçları her eyaletin ne kadar temsilci çıkartacağını ve 1 buçuk trilyon dolar değerindeki federal kaynakların nasıl dağılacağını belirliyor.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu