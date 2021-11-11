ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin 15 Kasım'da video konferans yoluyla görüşmesi bekleniyor

ABD ve Çin arasında ticaret, insan hakları ve askeri faaliyetler konularındaki gerilim devam ederken, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 15 Kasım'da video konferans yoluyla görüşmesinin beklendiği aktarıldı. ABD ve Çin tarafından henüz görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Biden ve Xi arasındaki söz konusu görüşme için geçtiğimiz ay İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi prensipte anlaşmaya varmıştı.

ABD ve Çin'den iklim krizi için işbirliği anlaşması

Dünyada en fazla karbondioksit salınımında bulunan ülkelerden olan ABD ve Çin, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) dün iklim değişikliği ile mücadelede işbirliği sağlamak üzere anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Her iki ülke, metan emisyonlarının azaltılması, ormanların koruması, kömür kullanımının aşamalı olarak durdurulması gibi iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliklerinin hızlandırılması taahhüdünde bulunmuştu.