ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan Beyaz Saray'da İngiltere Başbakan Rishi Sunak'ı ağırladı. Görüşme öncesi liderler, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve ABD-İngiltere ilişkilerine değindi.

Görüşmede ise, ABD ve İngiltere arasında yapay zeka ve diğer ekonomik ve ticari ilişkiler gibi konularda gelecekteki işbirliğini planlayan “Atlantik Deklarasyonu"nu imzalandı.

Biden ve Sunak daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Biden yaptığı konuşmada, Sunak ile görüşmesinde ekonomik işbirliğini ele aldıklarını aktararak, modern teknolojilere yatırım yaparak iki ülkenin savunmasını daha da güçlendirebileceğini ifade etti. Görüşmede, Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna'ya verilen desteği de ele aldıklarını aktaran Biden, Sunak'a güçlü liderliği, güvenlik yardımları ve Ukrayna birliklerine iki ülkenin toplu olarak sağladığı silah ve mühimmatı kullanmaları için verdiği eğitimlerden dolayı teşekkür etti.

Biden, "Bize İngiltere'den daha yakın bir ülke yok. ABD ve İngiltere'nin dünyaya daha fazla barış ve refah sağlamaya devam edeceğinden eminim" dedi.

NATO Genel Sekreterliğine bir İngiliz'in atanmasının zamanı gelip gelmediğine dair soruya cevap veren Biden, "Belki de bunu göreceğiz. Bunun olduğunu görmek için NATO içinde bir fikir birliğine varmamız gerekecek” ifadelerini kullandı. Biden, konuşmasının devamında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ı “çok nitelikli bir aday” olarak nitelendirdi.

"Liderler olarak işimiz, teknoloji devriminin bizi daha az değil, daha güvenli hale getirmesini sağlamaktır"

Sunak ise, her iki ülkenin de ulusal güvenliğin en yüksek önceliği olduğunu ifade ederek, ABD liderliği ve demokrasisinin çok önemli bir faktör olduğuna dikkat çekti. Atlantik Deklarasyonu'nu daha önce hiç üzerinde anlaşmaya varılmamış türden yeni bir çağda yeni bir ekonomik ortaklık olduğunu belirten Sunak, kritik madenler üzerinde anlaşma sağladıklarını ve ABD ve İngiltere'nin teknolojinin geleceğini olağanüstü bir ortaklık üzerine inşa ettiğini açıkladı.

Sunak, "Liderler olarak işimiz, teknoloji devriminin bizi daha az değil, daha güvenli hale getirmesini sağlamaktır" ifadelerini kullanarak, Biden ve kendisinin "yapay zeka güvenliği konusunda birlikte çalışmayı kabul ettiğini, böylece olağanüstü ihtimalleri değerlendirebileceklerini ve bunu güvenle yapabileceklerini” aktardı.

ABD'nin Brexit'ten sonra İngiltere'nin ne tür bir müttefik olabileceğini merak ettiğini anladığını ifade eden Sunak, "Bizi davranışlarımıza göre yargılayın" dedi. İngiltere'nin değerlerine ve müttefiklerine her zamanki gibi bağlı olduğunu ve yatırımlar için her zamanki kadar "çekici" olduğunu savunan Sunak, "İngiltere'de oluşturduğumuz gelecek bu, kendinden emin, gururlu ve özgür" dedi.

Sunak ayrıca, ABD ve İngiltere'nin bir araya geldiklerinde dünyanın daha güvenli ve çok daha müreffeh bir yer olduğunu belirtti.

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