İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD Başkanı Biden, karantinadan çıkıyor

ABD Başkanı Biden, karantinadan çıkıyor
ABD Başkanı Biden, karantinadan çıkıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından karantinasının sona erdiği açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 30 Temmuz'da yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor tarafından yapılan açıklamada, Biden'a yapılan dünkü negatif test sonucundan sonra bu sabah yapılan Covid-19 testinin de negatif çıktığı ve Biden'ın başkanlık seyahatlerine geri döneceği belirtildi.

79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz'da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz'da ise Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O'Connor, Biden'ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.