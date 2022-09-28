ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, bugün Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Biden, konuşmasını bitirdikten sonra eşi Jill Biden konuşmaya başladı. Biden'ın, eşi Jill Biden konuşmasını bitirdiği sırada kürsüden inmek üzereyken yolunu şaşırdığı görüldü. First Lady Biden, kürsüden inmek isteyen Başkan Biden'a yolu göstererek, "Buradan aşağı gideceksin" ifadesini kullandı. Kürsüden inerken kafası karışmış gibi görünen Biden, etrafına biraz daha bakındıktan sonra kürsüden ayrıldı. Sosyal medya kullanıcıları Biden'ın "yine kafasının karıştığını" ifade etti.

Aylin Albayrak



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