ABD Başkanı Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda , Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı. Ukrayna'daki Rus saldırısı aralıksız devam ederken, savaştan ekonomik anlamda kötü etkilenen ve sığınmacı konusunda Polonya'nın talepleri, Ukrayna'ya politik ve askeri desteğin arttırılması, ABD ve Polonya arasındaki işbirliğinin arttırılması gibi konular ABD ve Polonya Cumhurbaşkanları ve beraberindeki heyetler tarafından görüşüldü.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin desteğine minnettar olduklarını belirterek, "Zor zamanlara rağmen, Polonya-ABD ilişkilerinin geliştiğini vurgulamak isterim. Rusya'nın doğalgaz ile ilgili tehditlerine boyun eğmemek için Winoujcie'de bir gaz terminali inşa ettik. Bu konuda Amerika'nın desteğine minnettarız. Polonya'da nükleer enerjinin geliştirilmesinde de ABD ve Polonya arasındaki işbirliğinin konuyla ilgili büyük yardımı olacağına inanıyorum. Polonya'daki ABD yatırımlarından da son derece memnunuz. Ülkemize ABD tarafından NATO'nun doğu kanadını savunacak askerlerin gönderilmesinden dolayı da minnettarız. Sayın Başkan Biden'ın ziyareti ile ikili ilişkilerimiz daha da güçlendirmiştir. ABD'ye ve NATO'ya yaptığınız güçlü liderlik için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ABD Ukrayna'da yaşananlara duyarsız kalmayacak”

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da yaşananlara ABD'nin duyarsız kalmayacağına değinerek, “25 yıl önce, Varşova Üniversitesi'nde yaptığım konuşmaya, Polonya'nın NATO'ya katılması için çaba sarf etmiş biri olarak bizim ve sizin özgürlüğünüz için sözleriyle başlamıştım. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Bizi bir arada tutan en önemli şey bağımsızlık, basın özgürlüğü, şeffaflık, vatandaşlara söz hakkı vermek gibi değerlerimizdir. Avrupa Birliği, birlik ve beraberlik içinde Ukrayna konusunda sorumluluğunu yerine getirecektir. ABD, Ukrayna'da yaşananlara duyarsız kalmayacak. NATO ülkeleri kesinlikle bir bütün olarak hareket etmeli ve sürekli iletişim halinde olmalıdır. Kendi içinde bölünme veya tutarsızlıklara mahal vermemelidir. Putin'in bizi bölmeyi, doğu kanadını diğerlerinden ayırmayı umduğundan eminim. Ama başaramadı, buna memnunum Bir bütün halinde hareket etmemiz bunu sağladı” şeklinde konuştu.

Mert Ürkmez