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ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan kralı Salman ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan kralı Salman ile telefonda görüştü
ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan kralı Salman ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden Cemal Kaşıkçı raporunun açıklanmasından önce Suudi Arabistan Kralı Salman ile telefonda görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'in Kral Salman ile görüştüğü ve Suudi Arabistan'dan başka hiç kimse ile görüşmediği vurgulandı. Biden'ın henüz kral olmamasına rağmen fiilen ülkeyi yöneten Mohammed Bin Salman yerine Kral Salman ile görüşmesi dikkat çekti.

Görüşme CIA tarafından hazırlanan 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili raporun açıklanmasından önce son aşama olarak değerlendirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede ABD'nin yeni Yemen politikası ve ABD'nin Suudi Arabistan'a kendisini savunmak için vereceği desteğin konuşulduğu belirtildi.

Biden, görüşmede ayrıca tutuklu bulunan bazı Suud-Amerikalı aktivistler ile Loujain al-Hathloul'un serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Salman'ın oğlu veliaht prensi Mohammed Bin Salman'ı cinayetin sorumlusu olarak göstermesi beklenen ve Cuma günü açıklanması beklenen rapor iki yıl önce ABD kongresi tarafından istenmiş ancak Trump yönetimi isteğe cevap vermemişti.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

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