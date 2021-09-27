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ABD Başkanı Biden'a Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulanacak

ABD Başkanı Biden'a Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulanacak
ABD Başkanı Biden'a Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulanacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün ilerleyen saatlerde Covid-19’a karşı 3’üncü doz aşısını yaptıracağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'a ilerleyen saatlerde Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulanacağı aktarıldı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki Biden'ın ABD hükümetinin sağlık yetkililerinin yönergelerine uygun olarak Covid-19'a karşı güçlendirici aşı dozu uygulanacağı bildirildi. Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada ABD'de ocak ve mart ayları arasında Covid-19'a karşı Pfizer/BioNTech aşısı olan ABD'lilerin 65 yaş ve üzerindeyse, tıbbi bir durumları varsa veya ön saflarda çalışıyorlarsa Covid-19 aşılarının güçlendirici dozunu yaptırmaları gerektiğini belirtmişti.

Pfizer'in Covid-19 güçlendirici aşı dozunu olmaya hak kazanan ABD'lileri "şimdi" 3. doz aşı yapmaya çağıran Biden, yakın zamanda kendisinin de Covid-19'a karşı güçlendirici aşı dozu yaptıracağını duyurarak, "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım. 65 yaşının üzerinde olduğumu kabul etmek zor ama güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım" ifadelerini kullanmıştı.

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