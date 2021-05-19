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ABD Başkanı Biden'dan Netanyahu'ya 'gerginliği düşürün' telefonu

ABD Başkanı Biden'dan Netanyahu'ya 'gerginliği düşürün' telefonu
ABD Başkanı Biden'dan Netanyahu'ya 'gerginliği düşürün' telefonu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirerek, Biden’ın Netanyahu’ya İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğini ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirdi. Açıklamada, “İki lider, Gazze'deki olayların durumu, İsrail'in Hamas'ın ve diğer unsurların yeteneklerini azaltmadaki ilerlemesi ve bölgesel hükümetler ile ABD'nin devam eden diplomatik çabaları hakkında ayrıntılı bir tartışma yaptı” denildi.

Açıklamada ayrıca, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail-Filistin arasında ateşkese giden yolda gerginliğini bugün ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ilettiği aktarıldı.
Öte yandan İsrail ve Filistin aras

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