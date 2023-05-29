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ABD Başkanı Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

ABD Başkanı Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
ABD Başkanı Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim’’ dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. NATO müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum'' diye konuştu.

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