ABD Başkanı Jode Biden yeni yaptırımları açıkladı!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı. Başkan Biden'ın açıklamalarından satırbaşları:

“(Rusya Devlet Başkanı) Putin dünyamızın geleceğine saldırıyor. ABD'nin müttefikleri ve ortakları bundan daha güçlü çıkacak” dedi.

"Almanya'da konuşlandırmak üzere ek ABD askeri gücüne yetki veriyorum"

“Biz zorbalara hep karşı durmuşuzdur ve duracağız”

"Eylemlerimizin Rusya'nın teknoloji ithalatının yarısını keseceğine inanıyoruz"

ABD askeri güçleri Ukrayna'daki savaşa katkıda bulunmayacağını ifade ederek, “Doğu'da bulunan NATO müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.

"Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik”



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme niyetinin olmadığını ifade ederek, "Özgürlük, demokrasi, insan onuru, bunlar korku ve baskıdan daha güçlü. Putin gibi diktatörler tarafından silinemez"



“(Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırgandır. Bu savaşı kendi seçti” dedi.