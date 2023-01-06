İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD Başkanı Joe Biden kabine toplantısına liderlik etti

ABD Başkanı Joe Biden kabine toplantısına liderlik etti
ABD Başkanı Joe Biden kabine toplantısına liderlik etti

Kabine toplantısına liderlik eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşının kritik bir noktada olduğunu belirterek, Kiev'e desteği sürdüreceklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde sonuca ulaşılamamasının yankıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden kabine toplantısına liderlik etti. Toplantının kamuoyuna açık bölümünde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimine değinen Biden, "Şu anda Ukrayna'daki savaş kritik bir noktada. Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Rusya hız kesme niyetinde değil. Yaptıkları eylemler bir yıl önceki kadar barbarca ve hiç vazgeçmiyorlar" ifadelerini kullandı. Kabine toplantısı öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna meselesi ve Avrupa Birliği ile Avrupa ittifakları hakkında konuştuğunu kaydeden Biden, "Ukrayna'ya desteği artıracağız. Biz, Bradley Piyade Muharebe Araçlarını, Almanlar ise Marder Piyade Muharebe Araçlarını Ukraynalılara verecekler" şeklinde konuştu.

Burak Ersoy
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.