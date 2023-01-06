Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde sonuca ulaşılamamasının yankıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden kabine toplantısına liderlik etti. Toplantının kamuoyuna açık bölümünde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimine değinen Biden, "Şu anda Ukrayna'daki savaş kritik bir noktada. Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Rusya hız kesme niyetinde değil. Yaptıkları eylemler bir yıl önceki kadar barbarca ve hiç vazgeçmiyorlar" ifadelerini kullandı. Kabine toplantısı öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna meselesi ve Avrupa Birliği ile Avrupa ittifakları hakkında konuştuğunu kaydeden Biden, "Ukrayna'ya desteği artıracağız. Biz, Bradley Piyade Muharebe Araçlarını, Almanlar ise Marder Piyade Muharebe Araçlarını Ukraynalılara verecekler" şeklinde konuştu.

Burak Ersoy



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