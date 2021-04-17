İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Biden, Bayaz Saray’da yaptığı açıklamada “Bugün Başbakan Suga ve ben, ABD – Japonya müttefikliği ve güvenliği için demir gibi sağlam desteğimizi teyit ediyoruz” dedi. Biden ikili görüşmenin yapıcı olduğunu ekleyerek Çin ve Kuzey Kore ile ilgili problemlerde iki ülkenin birlikte çalışacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün Beyaz Saray’da bir araya geldi - Tıkla İzle

Biden “Biz Pasifik bölgesindeki iki en önemli demokrasiyiz” dedi.

Suga'da Çin ile açık bir şekilde konuşulması gerekliliği konusunda Biden ile aynı fikirde olduğunu belirterek “özgürlük, demokrasi, insan hakları ve kanunlar Pasifik bölgesinde fark yaratacak evrensel değerlerdir” dedi. Suga bu değerlerin dünya genelinde de başarının ve istikrarın temeli olduğunu da belirtti.

Görüşmede ayrıca iki taraf da 5G teknolojileri, yapay zeka ve kuantum teknolojileri alanına birlikte yatırım yapacaklarını da duyurdu. Görüşme bölgede artan Çin baskısına karşın ABD ile Japonya işbirliğini simgelemesi aşısından önem taşıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.