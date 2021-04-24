ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'den tepkiler

Kurtulmuş: “Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde “Ermeni Soykırımını” ifadesine ilişkin, “Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde “Ermeni soykırımını” ifadesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır" dedi.

“Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır" diyen Kurtulmuş, "Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye söz konusu soykırım iftirasını atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Fullece'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombası ile çocuk-kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye soykırım iftirası atanlara, üzerinde oturdukları toprakların gerçek sahiplerinin Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız.

Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara Ermeni Terör Örgütü ASALA'nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'te şehit ederek başlandığını hatırlatırız" dedi.

“Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz” diyen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir.”

Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş

Bakan Bilgin: "Türk milletinin tarihi hiç kimsenin leke konduramayacağı kadar temiz bir tarihtir. Tarihi sömürgecilikten, katliamcılıktan, ırkçılıktan ve ayrımcılıktan ibaret olanların kendi yüz karası tarihlerini, iyilik ve hoşgörü medeniyeti kurmuş milletimize yansıtma çabası beyhudedir."

Bakan Muş, ABD Başkanı Biden'ın sözde “Ermeni Soykırımı” ifadesini kınadı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde “Ermeni Soykırımını” ifadesini kınadığını bildirdi.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanmasını kınıyoruz. Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cenik

AK Partili Çelik'ten ABD Başkanı Biden'ın sözde “Ermeni Soykırımı” ifadesini kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "ABD Başkanı Biden'ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirterek, “Biden'ın bu açıklamayı Ermeni fanatik çıkar gruplarını memnun etmek için yaptığı, bölge barışını ve normalleşmeyi dikkate almadığı anlaşılmaktadır. Türk-Amerikan işbirliğinin en ileri düzeyde olması gereken bir dönemde Biden'ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Normalleşme, Biden açıklaması ile sabote edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Çelik, bu olayın tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve tarihçilerin vereceği karara uyalım çağrısı da ortadadır. Biden açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır” açıklamasında bulundu.

Mustafa Cenik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ABD Başkanı Tarafından 1915 Olayları Hakkında Kullanılan İfadelere İlişkin Basın Açıklaması

24 Nisan 2021

Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.

Açıklamada ortaya atılan sözde “soykırım” iddiası uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksundur. Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir. Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir.

Ülkemiz ve milletimiz bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en önemli örneğini temsil eden bir medeniyete mensuptur. Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır. Birinci Dünya Savaşında yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır.

ABD Başkanı'nın mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti, tüm kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkemize yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir. ABD Başkanı'nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.

Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı Türkiye her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edecektir.