ABD Başkanı Trump: 'ABD, NATO'dan ayrılmak istemiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, NATO hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Trump, ABD'nin NATO ile olan ilişkisine değinerek, “ABD, NATO'dan ayrılmak istemiyor” ifadelerini kullandı. ABD'nin müttefiklerinin NATO'ya olan paylarını ödemek zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Trump, “Üye ülkelerin adil olarak paylarını ödemelerini istiyorum. Neredeyse hiçbir şey ödemeyen bazı ülkeler vardı ve şimdi ödüyorlar. Bana o büyük soruyu sordular. NATO'dan çıkar mısın? Ben de 'Evet gidecektim' dedim. Eğer bu cevabı vermeseydim bazı ülkeler hala ödeme yapmayacaklardı” ifadelerini kullandı. Trump, NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamalarının NATO taahhütleri kapsamında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si olduğunu fakat bunun yeterli olmadığının altını çizdi.

Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni çıkardığı kitapta Trump'ın 2018 NATO zirvesinde NATO'dan çekilme kararı aldığını iddia etmişti.

Hasan Çelik

