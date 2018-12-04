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ABD Başkanı Trump: 'Ben vergi adamım'

ABD Başkanı Trump: 'Ben vergi adamım'
ABD Başkanı Trump: 'Ben vergi adamım'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada “Başkan Xi ve ben bu anlaşmanın olmasını istiyoruz ve muhtemelen olacak. Ancak unutursanız ben gümrük vergisi adamıyım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD tarafından gümrük vergilerinin arttırılması ile başlayan ticaret savaşının biteceğine dair sinyaller verdi. “Çin ile görüşmeler başladı. Eğer uzatılmazsa başkan Xi ile yediğimiz harika akşam yemeğinden 90 gün içerisinde sonlanacak” diyen Trump, her iki tarafın da bir anlaşmaya varılması konusunda istekli olduğuna işaret etti. Trump, “Başkan Xi ve ben bu anlaşmanın olmasını istiyoruz ve muhtemelen olacak. Ancak unutursanız ben gümrük vergisi adamıyım” ifadelerini kullanarak, bireylerin veya ülkelerin ABD'nin zenginliklerinden yararlanmak istiyorlarsa bedelini ödemeleri gerektiğini söyledi.

Şuan gümrük vergilerinden milyarlarca dolar kazandıklarını söyleyen Trump, “Amerika'yı tekrar zengin ediyoruz” dedi. Trump, açıklamasının devamında Çin ile adil bir anlaşma sağlanırsa, mutlulukla anlaşmanın altına imza atacağını ifade etti.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

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