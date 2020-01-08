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ABD Başkanı Trump duyurdu! İran durana kadar devam edeceğiz

ABD Başkanı Trump duyurdu! İran durana kadar devam edeceğiz
ABD Başkanı Trump duyurdu! İran durana kadar devam edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasıyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasıyla ilgili açıklama yaptı. İran'ın saldırısında hiçbir ABD'li askerin hayatını kaybetmediğini belirten Trump, İran'a yönelik yaptırımlar olacağını açıkladı. Trump, "İran davranışlarını düzeltene kadar yaptırımlar sürecek" diye konuştu.

"GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR OLACAK"

ABD, İran'a güçlü yaptırımlar getirecektir. Bu güçlü yaptırımlar, İran davranışını düzeltene kadar devam edecektir. İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı.

Füzelerimiz güçlü ve ölümcüldür. Biz bunları kullanmak istemiyoruz. Amerika'nın gücü hem askeri, hem ekonomiktir. Bu şekilde en iyi caydırıcılığa sahiptir.  

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