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ABD Başkanı Trump: 'Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek'

ABD Başkanı Trump: 'Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek'
ABD Başkanı Trump: 'Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek'

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da davetlisi olarak Washington’a geleceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden açıklamalarına devam ediyor. Birçok insanın, Türkiye'nin ABD'nin büyük ticari bir partner olduğunu unuttuğunu ifade eden Başkan Trump, "Türkiye F-35 savaş uçaklarının çelik gövdesini üretiyor. İdlib'te çok hayat kurtarmaya yardım etmemi sağladı” dedi.

Yıllarca hapis cezası alan Rahip Brunson'ın sağlıkla ülkesine dönmesi noktasında yardımcı olunduğunu kaydeden Trump, “Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi. Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek” dedi.

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