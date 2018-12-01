ABD Başkanı Trump ile Japon Başbakanı Abe bir araya geldi

Görüşme sonrasında Trump, "Japonya savaş uçağımız F-35'leri ve diğerlerini büyük miktarlarda satın alıyor. Bunu takdir ediyoruz. Açığımızı dengelemeye çalışırken gerçekten bizimle çalışıyorlar. Çünkü oldukça önemli bir açığımız var. Çok hızlı bir şekilde dengeleyeceğimizi umuyoruz” dedi.

Trump, yeni imparator için Japonya'ya gidecek

Trump ayrıca gelecek yıl İmparator Akihito'nun görevini oğlu Naruhito'ya bırakacağı törene davet edilmekten onur duyduğunu da söyledi. Abe ise, "Japonya ile ABD arasındaki ittifak her zamankinden daha güçlü hale geldi” ifadelerini kullandı.

2 lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan temizlenmesini sağlamak için BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasının önemini belirtti. Ayrıca, BM'nin yaptırımlarını ihlal eden Kuzey Kore'nin durumu için işbirliği yapacaklarını yinelediler.

Özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi

Eylül ayında yayınladıkları ortak bildiride de belirtildiği üzere iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın daha da genişletileceği doğrulandı.

Ayrıca, "özgür ve açık bir Hint-Pasifik" bölgesinde ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeye çalışacaklarını da teyit ettiler.

Hindistan Başbakanı Modi de katıldı

Abe ve Trump daha sonra Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Hukukun üstünlüğünü garanti altına almak için serbest ve açık Hint-Pasifik girişimini güçlendirmek için yakın işbirliğini üç lider de teyit etti.