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ABD Başkanı Trump: 'İran isterse yardım edebiliriz'

ABD Başkanı Trump: 'İran isterse yardım edebiliriz'
ABD Başkanı Trump: 'İran isterse yardım edebiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın talep etmesi durumunda yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında yardım edebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da korona virüsü ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında İran'a isterlerse yardım edebileceklerini ve ülkede ölü sayısının çok daha fazla olduğunu belirterek, “İran bu konuda yardıma ihtiyaç duyarsa, eğer isterseler yardım etmek isterim. Kesinlikle bu konuda istekli olurum” dedi.

“İran, Covid-19'dan ölenleri dünyaya doğru rapor etmiyor”

İran'ın korona virüs nedeniyle ölenleri dünyaya doğru rapor etmediklerini belirten Trump, “Korona virüs onları çok sert vurdu. Açıkçası bu rakamlar doğru sayılar değil, yardıma ya da suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyarlarsa biz de binlerce var ve üretiliyor, tabii ki yardım etmek isteriz. İran, Joe Biden seçilirse Amerika'ya sahip olacaklarını düşünüyorlar. Biliyorlar ki bu şekilde bir şeye sahip olamayacaklar. Joe Biden seçimleri kazanırsa, İran, Çin, Japonya, Meksika ve Kanada ile birlikte Amerika'ya sahip olacaklar. Eğer Joe Biden, gelirse bir ülkemiz kalmaz” ifadelerini kullandı.

Hasan Çelik
 

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