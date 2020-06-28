ABD Başkanı Trump'tan New York Times'a yanıt: 'Kaynağını açıkla'

ABD Başkanı Donald Trump , New York Times'ın "Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için Taliban militanlarına para teklif ettiği hakkında Başkan Trump'ın bilgisi vardı" iddiasına sert tepki gösterdi. ABD Başkanı, New York Times'a “Kaynağını açıkla” diyerek tepkisini gösterdi. Başkan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Kimse Rusya'ya karşı Trump yönetiminden daha sert olmadı. Yolsuz Joe Biden ile Barack Obama döneminde Rusya bayram ediyordu, Ukrayna'nın önemli kısmını ele geçirdiler” ifadelerini kullandı. Trump, Rusya'nın Afganistan'daki faaliyetleri konusunda kendisini, Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve Beyaz Saray'ı kimsenin bilgilendirmediğini açıkladı. Trump, paylaşımın devamında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a değinerek, “Biden'nin oğlu Hunter nerede” diye sordu.

Başkan Trump, ayrıca New York Times'ın Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki eski haberlerinin “Başarısız bir komplo” olarak kaldığını hatırlattı.

Hasan Çelik

