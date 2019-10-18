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ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama
ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan teröre karşı ortak hareket etme mesajına da cevap vererek “Terörizmi yenilgiye uğratalım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığını duyurdu. Trump, yaptığı açıklamasında, “Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. O bana, hızlı bir şekilde ekarte edilen çok az sayıda keskin nişancı ve havan atışları olduğunu söyledi. O bu ateşkesin, ya da duraklamanın, yürümesini istiyor. Aynı şekilde Kürtler de bunu istiyor” diye konuştu. Bu çözüm yolunun 2 sene önce akla gelmemiş olmasının çok kötü olduğunu söyleyen Trump, “Her iki tarafında iyi niyeti var, başarı için iyi bir şans. ABD'nin muhafaza ettiği petrol ve DEAŞ savaşçıları Kürtler ve Türkler tarafından iki katı muhafaza ediliyor” şeklinde konuştu.

Bazı Avrupa ülkelerinin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ'lıları kabul etme niyetinde olduğu konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Trump, “Bu iyi bir haber. Ama biz onları ele geçirmeden önce yapılmalıydı. Her neyse büyük bir ilerleme kaydediliyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teröre karşı ortak hareket etme üzerine attığı paylaşıma cevap veren ABD Başkanı Trump, “Terörizmi yenilgiye uğratalım” dedi.

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