ABD Başkanı Trump'tan yeni Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Trump, “Türkiye, Kürtlere uzun süredir saldırmayı planlıyordu. Onlar daima savaşıyorlardı. Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. İki taraf da konuşuyor. Bazıları bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor” dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu kaydeden Trump, “Başkaları dışarıda kalmamızı Kürtlerin kendi savaşına izin vermemizi (maddi yardımımıza rağmen) söylüyor. Yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: "Üç seçenek var"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduklarını belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız, ya Türkiye'yi yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız, yada Türkiye ve Kürtler arasında bir arabuluculuk yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, Suriye'de görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, "DEAŞ'ı yüzde yüz şekilde mağlup ettik. Artık Suriye'de, Türkiye'nin saldırısı altında, birliklerimiz yok. İşimizi çok iyi yaptık." açıklamasında bulundu. Başkan Trump, Suriye konusunda ise üç seçenekleri olduğu değerlendirmesinde bulunarak "3 seçeneğimiz var, binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, yaptırımlarla Türkiye'yi ekonomik olarak çok sert vurmak, yada Kürtler ile Türkler arasında arabuluculuk yapmak” ifadelerini kullandı.