ABD Başkanlık seçiminde son durum!

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kazanan taraf henüz belirsizken, gözler oy sayım işleminin devam ettiği Georgia, Kuzey Carolina, Nevada ve Pensilvanya'da. Söz konusu eyaletlerden çıkacak sonuca göre ülkede başkanlık koltuğuna hangi adayın oturacağının netleşmesi bekleniyor. Şu ana kadar ülke genelinde oyların yüzde 50.4'ünü alan Biden 264 delegeye ulaşırken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise oyların yüzde 47.9'luk kısmını alarak 214 delegeye ulaştı. Başkanlık koltuğuna oturabilmek için adayların en az 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Salıncak eyaletlerden 11 delegeli Arizona eyaletinde ve 6 delegeli Nevada'da sonuçların netleşmesiyle Demokrat Partinin adayı Joe Biden'ın zafer konuşması yapması bekleniyor.

Oy sayımının devam ettiği 16 delegeli Georgia eyaletinde şu ana kadar oyların yüzde 99'ı sayılırken, Trump oyların yüzde 49.5'ini, Biden ise yüzde 49.2'sini aldı. 15 delegeli Kuzey Carolina'da oyların yüzde 94'ü sayılırken, Trump oyların 50.1'ini, Biden ise yüzde 48.7'sini aldı. 6 delegeli Nevada'da oyların yüzde 78'i sayıldı. Biden şu ana kadar Nevada'da oyların 49.4'ünü alırken, Trump ise 48.5'ini topladı. Seçimlerde kritik öneme sahip 20 delegeli Pensilvanya'da ise şu ana kadar yüzde 88'i sayıların oyların yüzde 50.3'lük kısmını Trump toplarken, Biden ise yüzde 48.6 oy oranına ulaştı.

20 delegeli Pensilvanya'da tansiyon yüksek

Trump rakibi Biden'ın ekibinin 20 delegeli Pensilvanya'da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" ifadelerini kullandı. Pensilvanya'nın Philadelphia kentinde mahkeme, Trump ekibinin oy sayım merkezlerine girmelerine izin verilmesine yönelik gelen talebi kabul etti. Söz konusu kararın ardından Twitter'dan paylaşım yapan Trump, "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık" dedi.

Trump birçok eyalette seçimlere itiraz ediyor, seçim mahkemeye taşınıyor

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kazanan taraf henüz belirsizken, gözler oy sayım işleminin devam ettiği eyaletlerde. Cumhuriyetçilerin adayın Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi birçok eyalette seçimlere itiraz etti. Trump'ın ekibi, Pensilvanya ve Nevada'da gözlemcilerinin oyların sayıldığı alana yeterli erişim sağlayamaması gerekçesiyle yaptığı başvurulara ek olarak yine aynı gerekçeyle Michigan ve Georgia eyaletlerinde mahkemeye başvurdu. Michigan'da oyların sayıldığı alana yeterli erişim sağlanmadığı gerekçesiyle açılan dava bugün reddedilirken, hakimin oyların çoktan sayıldığını söyleyerek davayı reddettiği belirtildi.

Michigan'da seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle oyların yeniden sayılmasına yönelik açılan ikinci dava da mahkeme tarafından reddedildi. Aynı şekilde Georgia'da seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle mahkemeye giden Trump'ın ekibinin başvurusu reddedildi. Seçimlerde usulsüzlük olduğuna yönelik yeterli delil bulunmadığı ifade edildi.

Nevada'da yeni dava açılıyor

Trump'ın ekibi kaybetmek üzere oldukları seçimi kazanabilmek için ülke genelinde kritik eyaletlerde yeni davalar açmaya devam ediyor. Nevada'da seçim sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyetçi Parti, 10 bin kişinin Nevada'da yaşamadığı halde oy kullandığını iddia ederek usulsüzlükler tespit edildiğini belirterek oy sayma işlemlerinin durdurulması için dava açtı. Nevada'da Biden, yüzde 0.9 oy oranıyla Trump'ın önünde bulunuyor.

Pensilvanya'da gergin bekleyiş

20 delegeli kritik eyaletlerden Pensilvanya'da da dava açan Trump'ın ekibine Philadelphia şehrindeki mahkemeden olumlu yanıt gelmiş, Cumhuriyetçi Partililerin oy sayım merkezlerine girmelerine karar verilmişti. Trump, rakibi Biden'ın ekibinin saatler önce Pensilvanya'da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" ifadelerini kullanmıştı. Seçim sonuçlarına etkisi büyük olacak Pensilvanya'da Trump'ın destekçileri ellerinde bayrak ve pankartlarda sokaklara çıkarak heyecanla seçim sonucunu beklemeye başladı.

Davalar için yeni fon arayışı

Demokratların adayı Joe Biden ise açılacak olası davaları desteklemek için yeni bir fon kurduğunu duyurdu. Fondaki gelirin ülke çapındaki her oyun doğru sayılması için harcanacağını belirten Biden, “Seçim koruma çabalarımızı desteklemek için yardımda bulunun” dedi. Biden kampanyası sözcüsü Andrew Bates yaptığı açıklamada, Trump'ın hamlelerine yönelik “Yenilme yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.