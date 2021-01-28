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ABD, birçok ülkeye yapılan silah satışını askıya aldı

ABD, birçok ülkeye yapılan silah satışını askıya aldı
ABD, birçok ülkeye yapılan silah satışını askıya aldı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, birçok ülkeye yapılan silah satışını gözden geçirmek üzere geçici süreliğine askıya aldı. Askıya alınan anlaşmalar arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’a yapılan satışların da bulunduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, birçok ülkeye yapılan silah satışını gözden geçirmek üzere geçici süreliğine askıya aldı. Askıya alınan anlaşmalar arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yapılan satışların da bulunduğu öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin "rutin" gözden geçirme için ABD'nin bazı ülkelere yaptığı dış silah satışlarını duraklattığını doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Bakanlık, gelen yönetime inceleme fırsatı vermek için ABD Dış Askeri Satışlar ve Doğrudan Ticari Satışlar kapsamında bekleyen ABD savunma transferlerinin ve satışlarının uygulanmasını geçici olarak duraklatıyor" dedi.

Yetkili, yapılacak olan incelemenin daha güçlü ve yetenekli, birlikte çalışılabilir ortaklıklar oluşturmak amacı ile yapılan rutin bir idari eylem olduğunu belirtti.

Askıya alınan anlaşmalar BAE ve Suudi Arabistan'ı etkileyebilir

Hangi silah satışlarının askıya alındığı konusunda net bilgi paylaşılmazken, askıya alınan anlaşmalar arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan F35 savaş uçağı satışı ve Suudi Arabistan'a yapılan mühimmat satış sözleşmelerinin yer aldığı öne sürüldü.

Trump, görevdeki son saatlerinde BAE'ye F35 savaş uçağı satışına onay vermişti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasından 1 saat önce BAE'ye 50 adet F35 savaş uçağı ve 18 adete kadar silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışına onay veren bir anlaşmayı imzaladığı öne sürülmüştü. Biden'ın ise BAE ile yapılan bu anlaşmayı gözden geçireceği belirtilmişti.

 

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