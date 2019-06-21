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ABD, BMGK'yı İran konusunda acil toplantıya çağırdı

ABD, BMGK'yı İran konusunda acil toplantıya çağırdı
ABD, BMGK'yı İran konusunda acil toplantıya çağırdı

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) İran konusunda acil toplantıya çağırdı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) son günlerde İran ile aralarında yaşanan gerginlik nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini, Pazartesi günü kapalı bir oturum yapılmak üzere acil toplantıya çağırdı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği tarafından Konsey'de yer alanlara gönderilen bir mesajda “Konseyi İran ile yaşanan gelişmeler konusunda bilgilendirmek ve yakın zamanda yaşanan tanker saldırıları ile ilgili araştırmamıza dair detaylı bilgi vermek istiyoruz” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin düşürülen İnsansız Hava Aracına (İHA) misilleme olarak İran'da vurulması planlanan bazı hedeflere, saldırının gerçekleşmesi halinde 150 kadar kişinin ölebileceği bilgisi üzerine, misillemenin “orantılı” olmayacağı gerekçesi ile saldırıyı iptal ettiğini duyurmuştu. Aynı zamanda gerginlik nedeni ile birçok tarifeli uçuş gerçekleştiren hava yolu firması uçaklarının rotalarını değiştirdiğini açıklamıştı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu


 

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