ABD Büyükelçisi Flake, İslahiye'de depremzedelerle iftar yaptı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Flake, İslahiye Demokrasi Meydanı'nda yer alan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen çadırını ziyaret ederek, vatandaşlara iftar yemeği dağıttı. Flake, daha sonra vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

"ABD'de Türkiye için 120 milyon dolar kadar yardım toplandı"

İftar öncesi açıklamalarda bulunan Büyükelçi Flake, felaketin ardından ABD'de Türkiye için 235 milyon dolar yardım ilan edildiğini ifade ederek, "Böyle bir felakette hükümetler arası yardımlardan çok daha fazlası gerekiyor. Bu nedenle ABD özel sektörünün de yapmış olduğu yardımları burada görmek son derece yüreklendirici. Bu tarihe kadar ABD özel sektörü ve STK'ların katılımıyla sanırım 120 milyon dolar kadar yardım toplanmış bulunmakta. Bu hem özel sektörün hem de kişilerin birbirine yardım etmesinin ne kadar etkili olduğunun güzel bir örneğidir. Depremden hemen birkaç gün sonra Dünya Merkez Mutfağı kurucusu temsilcileri buradaydı. Kendisi ile konuşma fırsatına eriştim. Kendisi deprem alanlarındaydı. Bugün burada güzel çalışmaları görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle bugünlerde, Ramazan ayında bu çalışmalar daha büyük önem kazanıyor. Çünkü oruç tutan kişilerin aslında alışkın oldukları yemekleri yemesi önem kazanıyor. Dünya Merkez Mutfağı da burada tam olarak bu çalışmayı yapıyorlar. Yerel malzemeler kullanarak insanların tanıdığı, bildiği yemekleri dağıtıyorlar" dedi.

"Dünya Türkiye'ye olan borcunu ödemekte"

Büyükelçi Jeff Flakes, Türkiye'nin afet yaşanan her bölgeye yardım ulaştırdığını ve bugün de zor günler yaşayan Türkiye'ye dünyanın her yerinden yardım gönderildiğini ifade ederek, "Türkiye 5 kıtada 50'den fazla ülkede doğal afetlere yardım göndermiş. Bugün de dünya Türkiye'ye olan borcunu ödemekte. Şu anda dünya Türkiye'ye cömertçe yardım gönderiyor, çünkü Türkiye de geçmişte aynı cömertlikle diğer ülkelere yardım göndermişti" diye konuştu.

Mehmet Gökhan Özbal



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.